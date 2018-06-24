В США создали самый маленький компьютер в мире шириной 0,3 мм

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Предыдущий рекордсмен от IBM был шире на 1 мм.

Самый маленький компьютер в мире создали в США. Специалисты Мичиганского университета разработали устройство, ширина которого составляет всего 0,3 мм. Инженеры в доказательство своих слов представили фотографию девайса. Рядом с ним для наглядности разместили зерно риса, которое кажется на снимке огромным. Авторы проекта добавляют, что данная разработка пока не является полноценным компьютером. Дело в том, что как только его отключат от питания, вся память в нём пропадает и «обнуляется». Исследователи утверждают, что новинку можно использовать в самых различных сферах деятельности. Как известно, ранее самым маленьким компьютером в мире считалось устройство шириной 1,3 мм.

Ранее мы писали, что физики создали первый в мире квантовый чип с «вечной» памятью. В его основу были положены миниатюрные синтетические алмазы.