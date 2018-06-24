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Учёные заявили о возможности воскресить динозавров

Сегодня, 22:00

Специалисты и палеонтологи объяснили, как можно вернуть динозавров к жизни и с какими трудностями столкнутся учёные. Они также постарались ответить на вопрос, что с этими существами потом делать.

Для примера в объяснении эксперты взяли фильм «Парк Юрского периода», отмечая, что описанная в картине концепция может быть осуществлена в реальной жизни. Более того, учёные к этому готовы. Сегодня в лабораториях хранятся не только насекомые, в которых может быть ДНК динозавров, но и хвост и частички кожи одного из них. Палеонтологи уверены, что в нижних слоях земли их можно найти даже больше.

Однако существует большая проблема: учёные не уверенны, где чья ДНК. Так они могут создать нечто, чего до этого не существовало. Или же сбой может произойти в процессе регенерации геномов, ведь ДНК распадается очень быстро и безвозвратно. Со следующей проблемой столкнётся каждый: где содержать воскрешённых динозавров и что с ними делать - приручить их не получится. Они разрушат города, уничтожат инфраструктуру. Возникает угроза человечеству.

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