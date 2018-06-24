Генно-модифицированные комары Билла Гейтса спасут мир от малярии

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Основатель Microsoft уже инвестировал в проект четыре миллиона долларов.

Американский предприниматель Билл Гейтс начал новый проект, целью которого является создание генетически модифицированных комаров. По мнению бизнесмена, они могут спасти мир от малярии – заболевания, уносящего ежегодно сотни тысяч жизней по всему миру. Для того, чтобы добиться желаемого результата, основатель Microsoft заключил соглашение о сотрудничестве с британской биотехнологической компанией Oxitec. Именно сотрудники данной фирмы в данный момент занимаются созданием самцов-москитов генетически модифицированного вида Anopheles albimanus. Последний является ключевым переносчиком малярии в Центральной Америке и Карибском бассейне. Если запустить их в природу, то они смогут передавать свой ген, ориентированный на умерщвление опасных самок, другим особям, что в конечном итоге приведёт к тому, что насекомые станут безопасны. Когда комары Билла Гейтса увидят свет, не сообщается. Основатель Microsoft уже инвестировал в проект четыре миллиона долларов.

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