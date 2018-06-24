Уфологи: NASA скрывает существование звезды-близнеца Солнца

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Немезида, именно такое название имеет, по мнению специалистов-уфологов, звезда, которая один в один повторяет характеристики самой яркой звезды нашей Солнечной системы. Единственное отличие - это траектория движения данного небесного тела.

В США пециалисты-уфологи пришли к выводу, что NASA скрывает существование звезды-близнеца Солнца, поскольку в будущем она может приблизиться к Земле на небезопасное расстояние. Специалисты в этой области считают, что Солнечная система, как и другие, может иметь двоичную структуру. По словам американских ученых, данная информация не публикуется, поскольку может вызвать всеобщую панику. Также уфологии считают, что у Земли, как и у Солнца, есть двойник Нибиру.

В будущем наша Земля и Нибиру, по мнению экспертов, могут столкнуться. Тогда и случится «конец света». Нибиру, по предположениям уфологов, находится на том же расстоянии от Немезиды, как и Земля от Солнца, и в точности отображает известную нам Солнечную систему.

В сети часто появляется информация об НЛО. Так, американские ученые считают, что они прилетают именно с Нибиру.