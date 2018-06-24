Британские онкологи назвали 5 первых симптомов рака печени

Сегодня, 13:58

Опытные британские онкологи назвали первые опасные симптомы, которые могут указывать на наличие рака печени у человека. Также ученые отмечают, что часто первые признаки являются расплывчатыми, поэтому важно всегда консультироваться у медиков.

Благотворительная организация Cancer Research UK озвучила 5 основных признаков, которые могут говорить о том, что у человека присутствует онкологическое заболевание печени. В первую очередь, заболевание может образоваться у людей, у которых диагностировали цирроз или инфекцию гепатита С. Во-вторых, необъяснимая потеря веса может быть предупреждающим признаком рака печени. Третий признак – у пациентов может появиться желтуха.

Симптомы рака печени также включают опухший живот, который растет буквально с каждым днем. Пятый признак болезни, это чувство тошноты. Ученые настоятельно рекомендуют, при данных симптомах немедленно обращаться к врачам.