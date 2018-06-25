Сегодня, 04:45

Быстрый и дешевый метод вскоре заменит живых людей в поликлиниках.

Исследователи из Университета Рутгерса сообщили о новом витке исследований в области робототехники. Создан робот-лаборант, умеющий брать кровь и проводить ее анализ. Особенность новинки состоит в том, что механизм позволяет максимально перевести процедуру сдачи анализов в автоматический процесс. Исследователи также разрабатывают автоматизированное роботизированное устройство для более быстрого тестирования крови. Этот агрегат способен дать быстрые результаты, потенциально улучшая рабочий процесс в больницах и других учреждениях, связанных со здоровьем, чтобы позволить врачам-практикам тратить больше времени на лечение пациентов. В журнале «TECHNOLOGY» опубликовано полное описание работы.

«Это устройство представляет собой священный Грааль в технологии тестирования крови. Интегрируя миниатюрные роботизированные и микрофлюидные (lab-on-a-chip) системы, эта технология сочетает в себе широту и точность традиционного анализа крови и лабораторного тестирования со скоростью и удобством тестирования точки ухода», - сообщили ученые.

Диагностическое тестирование крови является наиболее часто выполняемой клинической процедурой в мире и влияет на большинство медицинских решений, принимаемых в больницах и лабораториях. Но успешность ручного отбора образцов крови зависит от квалификации врачей и физиологии пациентов, и почти все результаты тестов поступают из централизованных лабораторий, которые обрабатывают большое количество образцов и используют трудоемкие аналитические методы.