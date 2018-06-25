Ученые раскрыли все "волшебные" свойства гречневой каши

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После многочисленных исследований ученые раскрыли все полезные качества гречневой каши. Как утверждают специалисты - гречка один из самых полезных и питательных продуктов растительного происхождения, она не только способствует похудению, но и нормализирует количество сахара в крови и уменьшает давление.

Медицинские работники вместе с диетологами уверены в том, что гречневая каша должна входить в ежедневный рацион питания человека с самого детства. Каша обладает "волшебными" свойствами и содержит в себе множество полезных микроэлементов, нормализующих работу пищеварения, а мука, приготовленная из гречневой крупы, понижает уровень холестерина в крови и служит хорошим очистителем желчного пузыря.

Также она содержит в себе порцию белка, благодаря этому качеству ее вовсе не обязательно употреблять вместе с мясными продуктами. По данным на 2018 год не было зарегистрировано ни одного случая возникновения аллергии в следствии употребления гречневой каши, поэтому ее можно давать даже детям. Ученые отметили еще один факт, гречка способна расти даже без использования химических добавок и удобрений, что в конечном счете влияет на чистоту продукта.