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Ученые: Китайские ГМ-свиньи производят меньше навоза

Сегодня, 12:47

Генетически модифицированные животные лучше усваивают и переваривают два главных питательных компонента в своем корме, выделяя меньшее количество экскрементов, а следовательно меньше загрязняют окружающую среду.

Свинина пользуется большим спросом среди жителей Китая, а ее потребление составляет более 60% из всех мясных продуктов. Однако выращивание и содержание свиней оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду.

Ученые в сельскохозяйственном университете Гуанчжоу установили, что на свиноводческие хозяйства приходится порядка 20% всех выбросов азота в стране, который способен в ходе химических реакций превращаться в формальдегид, ПАН, нитрофураны - высокотоксичные вещества, которые негативно действуют на ЦНС человека, провоцируя развитие эмфиземы легких, астмы, нарушению легочной функции. Известно, что свиньи выделяют опасные химические вещества из-за отсутствия в их организме трех ферментов, блокирующих выделение азота. Для решения данной серьезной проблемы ученые ввели недостающие ферменты в геном животных, которые оказывали определенное влияние на их слюнные железы.

В результате исследования было установлено, что китайские ГМ-свиньи производят на 45% меньше навоза, и на 14% лучше усваивают питательные вещества из своего корма. Трансгенные животные позволят значительно сэкономить средства на их питании и содержании, и оказывают менее губительное влияние на экологию.

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