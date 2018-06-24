Множество НЛО устроили шокирующее световое шоу в Лондоне

Сегодня, 12:08

Множество неопознанных летающих объектов в ночном небе устроили для жителей Лондона настоящее световое шоу, которое шокировало очевидцев. Видео сразу же попало в Сеть и вызвало массу обсуждений.

Стало известно, что 21 июня текущего года в юго-восточной части Лондона на территории района Темсмид местные жители в ночном небе увидели множество инопланетных летающих тарелок. По словам британцев, сотни НЛО появились в небе и необычно ярко светились. Сообщается, что космические объекты в воздухе устроили целое световое шоу, которое напугало местных жителей.

Загадочное видео с места происшествия опубликовали на YouTube. На данный момент уфологи из Великобритании занимаются изучением странных НЛО в небе.