Космонавт показал, как проходит коррекция орбиты МКС

Сегодня, 12:04

Космонавт Олег Артемьев показал новые захватывающие кадры с борта МКС. В этот раз поклонники смогут увидеть, как проходить коррекция орбиты космической станции.

На своей странице в социальных сетях Олег Артемьев выложил видео, на котором снова показал несколько кадров из космоса. Проходила плановая коррекция орбиты Международной космической станции. Как говорит космонавт, это требовалось для того, чтобы создать баллистические условия для стыковки с грузовым кораблем «Прогресс МС-09». На видео показан борт МКС снаружи, где временами вылетает яркий белый луч в разные стороны. На последующих фотографиях видно, что эти пучки света появляются из специального отсека.

Свое сообщение Артемьев как всегда продублировал на двух языках. Некоторых подписчиков заинтересовало, под каким давлением проходит коррекция орбиты, а также какой газ используется в этих целях. Пользователи спросили, всегда ли на борту МКС такой шум, и как ощущается полет в космосе во время такой коррекции. Остальные поддержали космонавта лайками и поблагодарили за интересный контент.