VistaNews.ru


Космонавт показал, как проходит коррекция орбиты МКС

Сегодня, 12:04

Космонавт Олег Артемьев показал новые захватывающие кадры с борта МКС. В этот раз поклонники смогут увидеть, как проходить коррекция орбиты космической станции.

На своей странице в социальных сетях Олег Артемьев выложил видео, на котором снова показал несколько кадров из космоса. Проходила плановая коррекция орбиты Международной космической станции. Как говорит космонавт, это требовалось для того, чтобы создать баллистические условия для стыковки с грузовым кораблем «Прогресс МС-09». На видео показан борт МКС снаружи, где временами вылетает яркий белый луч в разные стороны. На последующих фотографиях видно, что эти пучки света появляются из специального отсека.
Свое сообщение Артемьев как всегда продублировал на двух языках. Некоторых подписчиков заинтересовало, под каким давлением проходит коррекция орбиты, а также какой газ используется в этих целях. Пользователи спросили, всегда ли на борту МКС такой шум, и как ощущается полет в космосе во время такой коррекции. Остальные поддержали космонавта лайками и поблагодарили за интересный контент.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Олег Артемьев показал «город-звезду» из космоса

Олег Артемьев показал спутник, пролетающий мимо МКС

На МКС установят панорамные видеокамеры RT360

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем