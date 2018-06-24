Физики Виргинии создали суператомы

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За счет невероятно малой энергии ионизации, которая ниже, чем у щелочных металлов, созданные частицы смогут легко принимать и отдавать сразу несколько электронов.

Как известно, щелочные металлы относятся к 1-й группе периодической таблицы химических элементов, и известны способностью легко отдавать электроны при минимальном количестве энергии ионизации (наименьшая энергия, необходимая для удаления электрона от свободного атома в его низшем энергетическом (основном) состоянии на бесконечность). На принципе переноса отрицательного заряда от атома к атому построена работа батарей и полупроводников.

Перед ученые давно стояла задача разработать суператомы, которые смогли бы передавать и принимать по несколько электронов единовременно без изменения структурной стабильности, что позволило бы улучшить работу данных устройств. Недавно физики из Университета в Виргинии решили эту проблему, и создали подобные структуры.

Профессор Шив Кхана сообщил, что суператомы можно синтезировать на основе металлов, а весь секрет их работы кроется в лигандах, которые формируют комплексы переноса заряда, где весь электронный спектр работает на эффекте кристаллического поля. Сама разработка позволит совершить невероятный прорыв в электронике, что в дальнейшем окажет положительное влияние на социальное благополучие.