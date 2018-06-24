Уфолог: Йети – родственник человека

Вчера, 23:45

Это мифическое существо вновь привлекло к себе внимание несколько дней назад. Очевидцы уверяют, что видели его в Ростове-на-Дону.

Алексей Королев, уфолог RUFORS, объяснил, почему йети так открыто ведут свой образ жизни и перестали скрываться. По его мнению, снежный человек хочет передать важное послание человеку. Правда, эту загадку человек должен отгадать сам. Следы этого существа были замечены, по словам Королева, в Ямале туристами из Екатеринбурга. Они, как рассказывает ученый, даже видели его воочию. После этого туристы были напуганы и спали только с оружием. Таких животных уфолог называет лешими. Приверженец альтернативной науки утверждает, что йети – это родственник человека.

Лешие эволюционировали параллельно с человеком, поэтому цивилизация пока что не дошла до них. У них нет, по словам Королева, сверхспособностей и они не опасны обществу.

Уфолог подытожил, что снежный человек описан еще в произведениях Тургенева. Пока что не найдено научных доказательств существования этого создания, но ученые ведут над этим работу.