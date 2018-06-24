Ученые определили, почему полезно засыпать сразу после оргазма

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Сотни жителей Австралии рассказали о своей интимной жизни исследователям, которые вывели из результатов опроса закономерный итог.

Почему сразу после оргазма полезно засыпать, выяснили австралийские учёные. Они провели социологическое исследование среди жителей зелёного континента, спросив у них, как быстро они отходят ко сну после окончания любовных утех. Участие в опросе приняли люди в возрасте от 18 до 70 лет.

64% респондентов отвечали, что имеют крепкий и здоровый сон в случае, если непосредственно перед тем, как заснуть, они испытали оргазм. Учёные провели ряд лабораторных анализов и определили, что после того, как сексуальное наслаждение достигает своего пика, в организме увеличивается концентрация окситоцина и пролактина. Последние благоприятно влияют на снижение уровня гормонов стресса. Таким образом, люди способны более продуктивно отдыхать и восстанавливать свои силы.

Ранее ученые выяснили, что женщины с хорошим обонянием получают больше оргазмов. Специалисты подтвердили свои подозрения после проведения ряда лабораторных анализов и практических экспериментов.