Чупакабра существует: Учёные не смогли определить ДНК таинственного зверя

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Американские ученые длительное время изучали таинственного зверя, которого на ферме штата Монтана пристрелили местные жители. Исследователи в лабораторных условиях не смогли определить ДНК животного, что только подтверждает теорию о существовании чупакабры.

Таинственное животное, которое было похоже на волка, было застрелено местными жителями в американском штате Монтане в мае текущего года. Все это время ученые проводили испытания в судебной лаборатории США по рыболовству и дикой природе (FWS), чтобы опровергнуть теорию о паранормальном происхождении животного. Однако ученые не смогли определить ДНК мистического зверя.

Сообщается, что ни один известный науке образец ДНК не подходил под генетический код убитого загадочного животного. Местные жители уверены, что им удалось поймать настоящую чупакабру, которая долгое время убивала скот на ферме.