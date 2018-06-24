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GPS и ГЛОНАСС собираются перевести на единый стандарт времени

Сегодня, 07:57

Вопрос об использовании единого формата времени остро стоит в обсуждении между компаниями ГНСС GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Американские, российские, европейские и китайские операторы хотят решить этот вопрос в ближайшее время.

НИИ, занимающийся изучением вопросов радиотехнических измерений, сообщил, что GPS, ГЛОНАСС и другие операторы навигационных систем собираются перевести свои «детища» на единый стандарт времени. Об этом стало известно недавно, после обсуждения данного вопроса операторами в Вене.

У всех систем есть свой формат. Но речь об объединении усилий зашла после постановки вопроса об оперативном обмене данных при синхронизации системной шкалы ГНСС. Из-за «несостыковок» во времени (а речь идет о наносекундах), на спутниках уже видны расхождения. За это время спутник успевает пролететь достаточно большое расстояние. Именно это и служит причиной сбоя в правильности подсчетов.

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