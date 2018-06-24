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На селфи американского астронавта за бортом МКС рассмотрели гуманоида

Сегодня, 07:47

Пришелец засветился в отражении скафандра сотрудника NASA Рики Арнольда, вышедшего вместе с коллегой Дрю Фюстелем на 7-часовую «прогулку» в открытый космос.

Астронавты вооружились action-камерами GoPro и отправились за пределы МКС для установки камер высокой четкости на борт космической станции. Они обеспечат широкоугольные снимки стыковки космических кораблей Boeing Starliner и SpaceX Crew Dragon с МКС.

Параллельно специалисты делали селфи. На снимке американского астронавта за бортом станции земляне рассмотрели гуманоида. Пришелец отразился в скафандре Рики Арнольда, однако сотрудник NASA ни разу не видел перед собой представителя внеземной расы во время 7-часовой «прогулки» в космосе. Его коллега Дрю Фюстель также не делал сенсационных заявлений.

Согласно мнению скептиков, гуманоид на селфи американского астронавта – это плод яркого воображения уфологов, не знающих, как еще доказать свою правоту в вопросе существования пришельцев. Ранее они утверждали, что МКС давно захватили гуманоиды, и в снимках со станции находят новые доказательства своих предположений.

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