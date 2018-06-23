Инопланетяне хотят вернуть свои сокровища обратно с Земли

Вчера, 23:12

В последнее время многие страны стали все чаще говорить о появлении у себя космических гостей. Также и ученые, разгадывая вековые загадки, создают различные теории.

По мнению экспертов, то сейчас инопланетяне прилетают сюда, потому что хотят вернуть обратно с Земли свои сокровища, которые хранятся в древних сооружениях. По их мнению, тысячи лет назад пришельцы сделали из нашей планеты место, где смогут сохранить свои драгоценности.

Одной из натолкнувших на эту мысль идей является задача узнать, откуда на планете Земля появляются драгоценные материалы. Как известно, то все они находятся в районе ядра, что делает невозможным их добычу. Либо при столкновении с астероидом.

А когда при изучении пирамиды Хеопса были найдены золотые статуэтки, то это может говорить, что металл привозили именно пришельцы.

В 1872 году британцем Диксоном была обнаружена тайная комната в тоннелях пирамиды Хеопса. Пока она лишь вызывает интерес, так как открыть ее не удается. Есть также версия, что пирамиды в Египте были построены для связи с инопланетянами.