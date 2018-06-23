Мумия 2000-летней «спящей красавицы» обнаружена у берегов Енисея

Вчера, 22:57

Хорошо сохранившиеся останки были облачены в роскошную одежду, а вблизи с телом археологи нашли множество драгоценностей. Некоторые из предметов позволили ученым предположить, когда погибла женщина и к какому роду она принадлежала.

Мумия 2000-летней «спящей красавицы» была обнаружена у берегов Енисея в то время, как на расположенном рядом водохранилище начала отступать вода, уровень которой значительно снизился. В гробнице было найдено зеркало в китайском стиле, также пряжка из драгоценного камня, а сама девушка в шелковой юбке умерла молодой и держала на груди мешок с орехами. Эксперты полагают, что это пища для употребления в загробной жизни.

По мнению археологов, «спящая красавица» могла принадлежать древнему кочевому народу хунну, который обитал в степной зоне на севере от Китая с 220 года до н. э. по II век н. э. Такие выводы ученые сделали после обнаружения вазы, которая похожа на символ данного племени. Эксперты считают, что смогут узнать о жизни девушки еще больше, ведь сохранились на ее останках и мягкие ткани, что удивительно для тела, которое столько веков пролежало в гробнице под водой.