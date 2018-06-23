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Ученые: Употребление оливкового масла может спасти от рака

Вчера, 22:48

Оба исследователя даже написали книгу об этом, где подробно рассказывается, почему же стоит употреблять именно это масло каждый день.

Британские ученые Сара Брюэр и Джульетта Келлоу уверяют, что употребление оливкового масла может спасти от рака. Также это масло является главным компонентом Средиземноморской диеты.

Диетологи провели ряд экспериментов, где и выяснили прямую связь раковых болезней с маслом. Люди, которые чаще добавляют его в пищу, снижают свой риск заболеть онкологией на 34%, в отличии от не любителей масла.

Оно укрепляет сосуды, чем способствует более здоровой сердечно–сосудистой системе. Ускоряет метаболизм и снижает аппетит. Также тонизирует мышцы, делает кожу шелковистой, замедляет старение.

Однако у масла есть и негативные последствия, а именно, если им злоупотреблять. Врачи рекомендуют не более 1 столовой ложки оливкового масла. Оно очень калорийное, на 100 грамм приходится аж 900 килокалорий, а также стоит быть аккуратным, если есть болезнь холецистит.

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