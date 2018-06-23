NASA: Опасный астероид несется к Земле

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Дни человечества сочтены, секретные данные случайно попали в Сеть.

В NASA предупредили об опасности от внеземных объектов. Опасный астероид несется к Земле. Его размеры впечатляют и настораживают ученых. Если столкновение произойдет на территории США, то Нью-Йорк сотрет с лица земного шара. Пока ученые все усилия направляют на отслеживание самых больших и опасных объектов и уже успели оценить масштаб трагедии от этого космического болида. Также NASA обновили свои планы по отклонению потенциально опасных астероидов, связанных с Землей.

Управление по научно-технической политике Белого дома выпустило новый доклад под названием «Национальная Стратегия и план действий по обеспечению готовности объектов, сближающихся с Землей». В 18-страничном документе изложены шаги, которые NASA и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям предпримут в течение следующих 10 лет, чтобы предотвратить опасные астероиды от удара по земле и подготовить страну к потенциальным последствиям такого события. Тот астероид, который растворился над Ботсваной, был лишь одним из нескольких инцидентов, которые, возможно, побудили принять решение лучше подготовить Соединенные Штаты и землю к столкновению с астероидами. В мае астероид длиннее футбольного поля пролетел мимо Земли на расстоянии всего 120 тыс. миль, что является ближайшим расстоянием для астероида такого размера почти за 300 лет. В апреле другой большой астероид пронесся мимо Земли, и никто не заметил его, пока он уже не прошел. Чем закончится этот возможный конец света, пока неясно. Но если это произойдет, то Брюс Уиллис не успеет помочь землянам в любом случае.