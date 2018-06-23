Землетрясению в Японии предшествовало мистическое явление

Вчера, 22:21

Жители Страны восходящего солнца боятся повтора катастрофы на Фокусиме-1. Мистическое явление 2011 года вновь дало о себе знать.

21 июня камера, размещенная вблизи вулкана Сакурадзима на п-ове Осуми, запечатлела необычное ярко-синее свечение, которое озарило все небо. Жители страны вспомнили, что подобное мистическое явление было зафиксировано перед мощнейшим землетрясением в 2011 году. Все сразу стали говорить о том, что именно это свечение предшествовало мощнейшим 9-бальным толчкам, которые вызвали атомную катастрофу на АЭС Фокусима-1.

Японцы обеспокоены тем, что вскоре им вновь придется столкнуться с разрушительным природным катаклизмом, ведь, если сравнить оба мистических явления, то можно заметить, что они абсолютно идентичны. Уфологи уже связывают трагические событие с вмешательством внеземной цивилизации. Многие из них уверенны, что незадолго до ЧП, вблизи того района прилетал НЛО.