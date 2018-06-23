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На Тритоне найдена секретная база пришельцев

Сегодня, 19:28

О находке сообщил известный исследователь внеземных явлений природы. Многие пользователи согласны с его предположением.

Известный уфолог Скотт Уорринг уверен, что сотрудники NASA вновь пытаются скрыть от глаз общественности какие-либо факты о том, что инопланетяне существуют. На одном из снимков, размещенном ведомством, где запечатлен спутник Нептуна Тритон, специалист обнаружил странное образование довольно больших размеров, которое, в отличие от остальной части спутника, имело гладкую поверхность. Эксперт утверждает, что им найдена секретная база пришельцев.

Уфолог утверждает, что сотрудники NASA специально размыли эти участки с помощью фоторедактора, чтобы скрыть факт существования внеземных цивилизаций. Некоторые пользователи согласны с мнением Уорринга, но есть и те, кто уверен, что на Земле тоже есть образования, имеющие четкие границы, поэтому это просто совпадение, а не секретные разработки «зеленых человечков».

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