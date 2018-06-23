Астроном вместил Млечный Путь в хрустальный шар

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Астроном и фотограф Хуан Карлос Муньос-Матеос решил показать галактику по-новому. Идея для фото у него появилась во время посещения рынка.

Исследователю нравится наблюдать за звездным небом и каждый раз показывать свежий взгляд на небесные тела. В этот раз астроном вместил галактику Млечный Путь в хрустальный шар, который попался ему на глаза во время посещения рынка.

Фотограф решил запечатлеть галактику сквозь призму кристалла. Для этого он отправился в пустыню Атакама, где Млечный Путь виднеется особенно ярко. Имея в распоряжении камеру, штатив, телескоп и, собственно, хрустальный шар, ему удалось сделать потрясающий снимок.

Астроном был в восторге от собственной работы и заявил, что продолжит эксперименты с кристаллом. Специалист хочет сделать больше подобных снимков, которыми с радостью поделится с общественностью.