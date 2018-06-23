Скелет гиганта похоронят спустя 200 лет после смерти

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Речь идёт об «ирландском гиганте» Чарльзе Бирне с ростом 2 метра 32 сантиметра. Он умер в 1783 году и с того времени останки мужчины хранятся в Лондонском музее.

Родился Чарльз Бирн в 1761 году. С рождения мальчик страдал гигантизмом. Подростком Бирн переехал из небольшой ирландской деревни в Лондон и начал выступать на площадях и театре. Гигант стал настолько популярным, что через некоторое время даже создал своё собственное шоу.

Но, как и свойственно гигантам, у Бирна со временем появились проблемы со здоровьем. Стоит понимать, что гигантизм в детстве вызывает болезнь гипофиза, что ведёт к увеличению в выработке гормона роста. После полового созревания всё это начинает создавать множество проблем для здоровья. Скончался Чарльз Бирн в 22 года, попросив друзей поместить его тело в гроб из металла и бросить в море.

Так хотел Бирн, но для лондонских хирургов его останки были очень ценны. Ещё при жизни гиганта его захотели изучить множество учёных. Многие также хотели создать из Бирна некое чучело или же законсервировать его аномальные органы и части тела.

В итоге, самый «страшный» хирург Джон Хантер и получил тело гиганта. Он разделил кости Бирна и собрал целый скелет, а затем и вовсе стал его показывать интересующимся.

Сейчас останки гиганта хранятся в музее, поэтому высочайшего человека за всю историю собрались убрать из него. Бирна похоронят спустя больше 200 лет после его смерти в его же родной деревне.