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Россия может начать выпуск судов на солнечных батареях

Сегодня, 17:33

Москвичи стали свидетелями необычной экспедиции, и на глаза им попался абсолютно бесшумный катер, передвигающийся по реке. Оказалось, что плавсредство проходит тестирование, а в разработке участие принимали специалисты РОСНАНО.

По словам специалистов, Россия может полноценно начать выпуск судов, работающих на солнечных батареях. Подготовленные аккумуляторы могут работать без остановки 20 часов, а скорость катера достигнет примерно 10-15 км/ч. Одновременно, на крыше судна расположены солнечные батареи, занимающие 57 кв.м., и в солнечный день работа двигателя будет обеспечена восполняющейся энергией.

Сам катер имеет вместимость 12 человек и 8 спальных мест, а вес его составляет 5 тыс. кг. Первый в России электрокатамаран уже показал, что работает безупречно в реальных условиях, поэтому налаживать производство разработчики могут начать уже скоро.

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