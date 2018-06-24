Учёные: Самая вредная обувь - кроссовки и туфли на каблуках

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Ноги для человека не менее важны, чем руки. Соответственно, специалисты постоянно уделяют своё внимание тому, что может негативно на них воздействовать.

Как оказалось, это туфли на каблуках и кроссовки. Именно эта обувь, как считают учёные, самая вредная для ног.

Туфли на высоких каблуках – самая вредная обувь для здоровья человека. Учёные полагают, лучше почаще ходить босиком. Мышцы ног начинают после этого работать лучше и дольше сохраняют свою «молодость».

Это происходит, несмотря на то, что в конструкциях этой обуви используются воздушные подушки и амортизаторы.

Даже кроссовки, не имеющие каблуков, специалисты отнесли к понятию «вредная обувь». Они полагают, что те могут наносить вред стопам. Производители встраивают в них амортизаторы, которые должны обеспечивать то, чтобы ходьба их владельца стала более комфортной и прочной.

Однако, всё происходит с точностью наоборот. У стопы при ходьбе в кроссовках повышается уязвимость к разнообразным травмам. Получается, ни одна обувь не может обеспечить лучшую работу ножных мышц в сравнении с тем, когда человек ходит босиком.

Туфли на каблуке – вообще «удар» по мышцам ноги. Следовательно, советуют специалисты, лучшим вариантом являются мягкие сандалии. Именно им удаётся наибольшая имитация босых ног.