Ученые: Взрыв звезды Бетельгейзе уничтожит Мировой океан

Сегодня, 06:45

Неутешительные сведения привели эксперты из области астрономии, которые активно следят за процессами, происходящими за пределами планеты. По словам специалистов, превращение красного сверхгиганта в сверхновую спровоцирует на Земле апокалипсис.

Ученые сообщили, что взрыв звезды Бетельгейзе полностью уничтожит Мировой океан, ведь вся вода на Голубой планете полностью пересохнет. Все дело в том, что такие сверхгиганты имеют большую мощность воздействия в момент перерождения, а Бетельгейзе сейчас находится на последней жизненной стадии перед взрывом.

По прогнозам астрономов, произойти такая катастрофа для землян может и в скором времени, и через миллион лет, а точные прогнозы ученые дать пока не могут. Тем не менее, абсолютное пересыхание всех водоемов приведет к катастрофическим последствиям, ведь прожить без воды люди и животные не смогут.