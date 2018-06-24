VistaNews.ru


Ученые: Взрыв звезды Бетельгейзе уничтожит Мировой океан

Сегодня, 06:45

Неутешительные сведения привели эксперты из области астрономии, которые активно следят за процессами, происходящими за пределами планеты. По словам специалистов, превращение красного сверхгиганта в сверхновую спровоцирует на Земле апокалипсис.

Ученые сообщили, что взрыв звезды Бетельгейзе полностью уничтожит Мировой океан, ведь вся вода на Голубой планете полностью пересохнет. Все дело в том, что такие сверхгиганты имеют большую мощность воздействия в момент перерождения, а Бетельгейзе сейчас находится на последней жизненной стадии перед взрывом.

По прогнозам астрономов, произойти такая катастрофа для землян может и в скором времени, и через миллион лет, а точные прогнозы ученые дать пока не могут. Тем не менее, абсолютное пересыхание всех водоемов приведет к катастрофическим последствиям, ведь прожить без воды люди и животные не смогут.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые спрогнозировали грандиозный космический взрыв в январе 2018 года

Ядерную зиму может вызвать взрыв в центре галактики

Земля отдаляется: Солнце может взорваться в любой момент

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем