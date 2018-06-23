Учёные нашли связь между вредными пищевыми красителями и диабетом

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Исследователи нашли частицы диоксида титана из пищевой добавки E171 в желудке больных людей.

Учёные рассказали, что диоксид титана очень вредный для любой рабочей и здоровой ткани человеческого организма. В людях очень много солей с самыми различными минералами, такими как калий, кальций, магний или железо, но вот для титана в организме места не нашлось.

В итоге, исследователи из Техасского университета в Остине нашли связь между пищевыми красителями и добавками, и между диабетом. Она обнаружили в поджелудочной железе пациентов кристаллические части диоксида титана.

С середины прошедшего века указанное вещество активно используется в производстве продуктов питания в качестве красителей или добавок. В частности, речь идёт о добавке E171. Вещество есть в мороженном, карамели, сырах, жвачках, сухих завтраках и даже в сухом молоке. Кроме того, диоксид титана добавляют и в зубную пасту, и в косметику, и в медикаменты, и во многие другие продукты ежедневного использования.

Подобные вредные элементы очень негативно влияют на организм человека и это не секрет. Примечательно, что при всём этом вредные пищевые добавки можно встретить в продуктах всё чаще и чаще.

Специалист в области диабета Адам Хеллер заявил, что все больные добровольцы имели в организме диоксид титана. Учёный делает вывод, что диабет второго типа – это хроническое заболевание поджелудочной, вызванное вредными веществами.