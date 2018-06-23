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Учёные создали дрона-гусеницу

Сегодня, 15:44

Устройство DRAGON представляет собой модульный аппарат, который меняет форму. Он способен во время полёта сложиться в квадрат, или же наоборот вытянутся в прямую линию, подобно змее.

Учёные из JSK Lab в Токийском университете создали многофункционального дрона-гусеницу. Его представили на Австралии на конференции ICRA 2018. В итоге DRAGON получил множество наград.

Дрон-гусеница состоит из нескольких модулей, который очень подвижны и способны передвигаться в различных направлениях прямо в полёте.

                           

Разработка уникальна, так как DRAGON можно дополнить множеством модулей, которые способны принимать различную форму. К примеру, на опубликованном ролике видно, как дрон превращается из обычного квадрата в прямую линию. Это позволяют сделать винты, установленные на модулях в равном количестве.

В дальнейшем масштабы дрона-гусеницы DRAGON могут вырасти. Например, он может стать неким вертолётом для доставки тяжёлых грузов, который после выполнения миссии превращается в компактный транспорт.

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