Учёные: лошади могут различать ложь

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Учёные доказали, что кошки и собаки не являются единственными человеческими питомцами, которые реагируют на проявленные людьми эмоции.

Научный журнал Scientific Reports опубликовал результаты исследования учёных из Университета Хоккайдо, которое подтверждает, что лошади могут анализировать и реагировать на голос и выражение лица человека. Кони гораздо лучше обращают внимание на команды, если выражение лица и интонации совпадают.

Ранее было установлено, что у кошек и собак вырабатывается так называемый «гормон любви», окситоцин, когда хозяин смотрит им в глаза или гладит их. Лошади же могут понять, когда их хозяин лжёт, если мимика не совпадает с интонацией. Учёные уверены, что продолжение исследований взаимодействий животных и человека помогут понять механизмы влияния на питомцев, что может оказаться полезным во многих сферах жизни.