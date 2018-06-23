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В Тюмени ученые обсудили создание временных суставов

Сегодня, 14:55

Общий проект имеет не только теоретическую, но и практическую ценность.

В Тюмени ученые обсудили создание временных суставов. В практике врачебной помощи эти элементы необходимы для моментального оказания помощи пострадавшему человеку. Однако, на ряду с этим есть опасность использования некачественных или неиспытанных технологий.

Чтобы решить проблему, в Тюмени начали сотрудничать ученые Тюменского индустриального и Тюменского медицинского университетов. Проект «Тюменская инициатива для университетов» после первых успехов может стать началом взаимодействия ученых на уровне Российской Федерации, а после выйти на более высокий потенциал развития.

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