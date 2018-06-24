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В Китае нашли панцирь «змеиношеей» черепахи возрастом 150 млн лет

Сегодня, 05:15

Редкость едва не выбросили на дно моря, но опытные искатели оценили находку.

В Китае нашли панцирь «змеиношеей» черепахи возрастом 150 млн лет. Издание Xinhuanet сообщает о необычно редкой находке в городе Чунцин (Юго-Западный Китай). Предварительный анализ находки смогли оценить не до конца, однако его ценность для палеонтолог уже подтвердили несколько авторитетных экспертов.

«Ископаемых представителей древней фауны люди находили в этих местах и раньше. Например, окаменевших рыб, яйца динозавров, однако змеиношеяя черепаха здесь обнаружена впервые», - говорится в официальном сообщение авторов проекта исследования.

К слову, после длительного процесса раскопок ученые из Украины сделали удивительное археологическое открытие. На месте захоронения Николая Потоцкого нашли необычные предметы быта.

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