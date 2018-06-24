Эксперт рассказал о вредности электронных сигарет

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Неожиданная новость для любителей вейпа. Многие считают, что пар не вреден для здоровья и использование парогенерирующих устройств не скажется на состоянии организма. Заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев рассказал о вреде электронных сигарет.

Со слов эксперта становится понятно, если человек, который никогда не курил, начнет употреблять вейпы, (или другие паровые устройства) вероятность того, что они начнут курить обычные никотиносодержащие сигареты, увеличивается в двое. Многочисленные исследования доказывают, что электронные сигареты вредны не только для того, кто их использует непосредственно, но и для окружающих людей. Пагубное влияние оказывает не только никотин, но и пропиленгликоль, глицерин, альдегиды, летучие органические вещества, полициклические ароматические углеводороды, табакоспецифические нитрозамины, металлы, частички силиката и другие составляющие, содержащиеся в испаряемой жидкости. Большинство из вышеперечисленного несет вред здоровью и может серьезные патологические изменения, - утверждает Олег Кутушев. Также существует опасность взрыва электронной сигареты, к 2018 году были зарегистрированы случаи с летальным исходом в следствии взрыва так называемого вейп устройства. Все дело в самой системе нагрева жидкости, литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, быстро перегреваются и значительное повышение температуры зачастую становится причиной короткого замыкания, которое приводит к взрыву. После проведения многочисленных исследований и регистрирования летальных исходов ученый убежден, что электронные сигареты должны попасть под единый антитабачный закон.