Гигантские африканские свиньи на грани вымирания, предупреждают зоологи

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Зоолог-исследователь Рафаэль Рейн-Уртадо долгое время проводит в лесах Центральной Африки в поисках редкого вида больших лесных свиней. Это животное по праву считается самым крупным представителем семейства.

По словам ученого, задача предстоит нелегкая. Гигантские свиньи редко покидают ареал своего обитания – непроходимые чащи экваториальной Африки. У представителей этого вида жесткая шерсть, крупная голова с большими желваками и длинные острые клыки. Невзирая на размеры, свиньи прекрасно маскируются и не рискуют покидать джунгли, ведь местные аборигены считают этих животных прекрасной добычей. Шкура и мясо кабана очень ценятся среди африканцев.

Бесконтрольная охота привела к резкому сокращению популяции гигантских свиней и сейчас они находятся на грани вымирания. Сейчас зоолог изучает маршруты миграции групп животных. Для этого в лесах расставлены фото и видео ловушки, позволяющие вести наблюдение за этим исчезающим видом.