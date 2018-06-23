«Как попкорн»: Учёные воссоздали мозг неандертальца

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Он имеет очень маленькие размеры и особенности, схожие с особенностями людей аутистов.

Американские учёные из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего после длительных исследований воссоздали в лабораторных условиях мозг неандертальца. Полученный частички мини-мозга назвали «неандертоидом». Примечательно, что исследователи заявляют, что он выглядит буквально «как попкорн».

Создать мозг неандертальца учёным позволило изучение древней ДНК и специальных новейших технологиях редактирования генома. Кроме того, исследователи использовали знания о создании из стволовых клеток органоидов.

Полученные органоиды выглядят, как кора головного мозга. По словам куратора исследования, огромное влияние на нервное окончание и полученные формы органоидов оказала именно мутация.

Если сравнить головной мозг человека разумного с полученными лабораторными результатами, то мини-мозг неандертальца очень странный с точки зрения формы. Стоит отметить, что выращенный мозг храниться долго конечно же не сможет, поэтому исследователям предстоит в короткий промежуток времени изучить высшую нервную степень деятельности древних людей.