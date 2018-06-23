В 2019 году Blue Origin отправит в космос первых туристов

Сегодня, 13:26

Ракеты-носители и пассажирские капсулы прошли успешные испытания. Первыми пассажирами станут сотрудники компании, а затем побывать за пределами Земли сможет каждый желающий человек, просто купив билет.

Стоит отметить, что в 2015 году Blue Origin успешно вертикально посадила ракету-носитель многоразового использования, которая побывала в космосе. С того времени данное испытание проводилось несколько раз. Кроме того, Blue Origin проводит активные испытании второй версии пассажирской капсулы, которая оснащена большими иллюминаторами.

Примечательно, что до текущего момента Blue Origin запускала в космос только дафний и манекенов. Ранее сообщалось, что первых туристов компания отправит за пределы Земли уже в текущем году. Но старший вице-президент компании Роб Майерсон на саммите в Вашингтоне заявил, что первые билеты начнут продавать уже в 2019 году. Туристов же отправят в космос в апреле.

Стоит отметить, что в скором времени Blue Origin начнёт запускать капсулы со своими сотрудниками.

В это же время главный конкурент компании Virgin Galactic также активно тестирует свои ракеты, который недавно совершил второй успешный полёт, хотя билеты уже давно успешно продаются. Кто же победит в этой гонке за первенство в космическом туризме, всё ещё остаётся загадкой.