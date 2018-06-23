С помощью карты NASA можно найти сокровища затонувших кораблей

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Астронавт NASA Гордон Купер в 1963 году составил карту во время полета на космическом шаттле Mercury. Карту можно использовать для поиска сокровищ, которые спрятаны на затонувших кораблях.

Купер поставил перед собой задачу собрать необходимые данные обо всех объектах, которые как-то могут угрожать безопасности США. Тогда астронавт составил специальную карту Карибского бассейна, где выделил более 100 мест. Перед смертью Гордон Купер завещал карту исследователю истории кораблекрушений Даррелу Миклосу. Например, в районе Багамских островов можно найти 11 мест, где с помощью карты NASA можно обнаружить сокровища затонувших кораблей. Эти суда затонули несколько сотен лет назад, однако на борту до сих пор можно найти серебряные или золотые изделия. Для изучения этих мест специалисты планируют организовать поездку с металлоискателями. Ранее сообщалось, что возле берегов Крыма был найден затонувший корабль «Генерал Коцебу», который затонул в 19 веке. Там были найдены картины Айвазовского.