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NASA: Космический мусор будет вставать на пути спутников каждые 5-9 лет

Сегодня, 02:45

Решить данную ситуацию обязаны в Межагентском координационном комитете по космическому мусору, состоящем из более 10 космических ведомств (в том числе и российских).

Эксперты ведущих космических агентств мира озабочены растущим на орбите количеством космического мусора. Согласно имеющимся данным, столкновение спутников с ним будет происходить каждые 5–9 лет. Такую информацию распространил вчера 22 июня руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Известно, что данной ситуации были посвящены специальные слушания при Палате представителей Конгресса США.

Такие прогнозы оправдаются только в том случае, если темпы космических пусков не изменятся и орбитальная спутниковая группировка не станет расти. Специалисты NASA утверждают, что подобные столкновения только увеличивают число обломков, которые наносят вред Международной космической станции.

Ученые уверенны, что загроможденность космоса с годами только увеличится, ведь только в США за пять лет планируется вывести на орбиту 15 тысяч спутников. На сегодняшний день американскими специалистами отслеживается свыше 20 тысяч потенциально опасных объектов на орбите.

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