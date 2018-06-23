Учёные объяснили агрессивное поведение футбольных фанатов

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Всё дело в том, что люди состоят в группе. Она, подобно древнему стаду, способна находить и противодействовать угрозе, которой может быть полиция или соперничающие фанаты.

Учёные из Оксфордского университета недавно провели опрос среди 465 футбольных фанатов из Бразилии. В итоге, исследователям удалось выяснить, что агрессивное поведение таких людей можно наблюдать только в группе по увлечениям. То есть эти люди за переделами такой группы не проявляли агрессию и были спокойными гражданами.

Доктор Марта Ньюсон заявляет, её исследователи объяснили феномен агрессии в группах. Оказывается, что хулиганство – это не случайность. Насилие практически всегда сосредотачивается на тех, кто может составлять угрозу для группы, к примеру, это может быть полиция или же фанаты другой футбольной команды.

Будучи частью небольшого клуба единомышленников, индивидуумы начинают поднимать ставки, что и становится причиной стычек. Так получается из-за того, что окружающая среда и другие угрожающие группы составляют для них сильную опасность. К примеру, футбольные фанаты ждут оскорбления в свой адрес и в голове у них включается режим «готов к бою».

По словам Марты Ньюсон, её работа поможет понять причину и культуры действий религиозных фанатиков и политических групп. Соперничество может быть связано с эволюцией.

Здесь, как в древнем стаде. Раньше люди боролись за еду, самок и территорию. Сейчас это происходит на цивилизованном уровне, но в природе человека остались части племенной психологии.