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Их орбиты таковы, что могут грозить столкновением. Данные космические тела являются самыми главными источниками метеоритов.

Неподтверждённые околоземные объекты имеют для науки огромное значение. Дело в том, что они могут рассказать учёным очень много не только о строении космоса, но и о истории Земли и других далёких планет. Но в это же время, вместе с пользой неподтверждённые околоземные объекты угрожают Земле катастрофами.

Всё дело в том, что данные тела нужно постоянно изучать и следить за ними, чтобы была возможность предсказать и предотвратить столкновение с нашей планетой. Но здесь есть ряд проблем. Учёным нужно постоянно различать известные и ранее неизвестные околоземные объекты, а затем определять их орбиты. Сейчас есть база данных, в которой тела различаются по скорости передвижения, размеру и вращению, но этого мало.

Учёные из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра изучили отчёты в период с 2013 по 2016 года. За три года было найдено 170 000 околоземных объектов. Оказалось, что 18% от этого числа были неподтверждёнными объектами и остаются такими по сей день.

Проблема появляется из-за того, что сообщение об обнаружении околоземного объекта приходит на Землю с задержкой от 2 до 10 часов. Из-за этого удваивается число неподтверждённых тел. То есть, данные могут дойти до учёных, когда объект уже пролетит и они не успеют его задокументировать.

Число неподтверждённых объектов исчисляется тысячами. Поэтому появляется необходимость в решении этой проблемы, пока не стало слишком поздно.