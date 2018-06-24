Витамин В12 на защитит от комаров

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Комары портят отдых и досаждают в повседневной жизни, ученые из Великобритании поделились секретом, как защититься от назойливых насекомых и обезопасить себя от вреда, который они приносят. Специалисты утверждают, что данные насекомые безвредны для здоровья и фактически не несут никакой опасности, но они очень назойливы и мешают одним своим присутствием.

Для профилактики и в качестве антидота от укусов комаров и распространения их яда в месте укуса ученые рекомендуют употреблять витамин группы B12, который содержится в сливочном масле, говяжьей печени, морских устрицах, кефире, твороге и т.д.

Этот витамин помогает человеку минимизировать потерю крови при укусах комаров и в кратчайшие сроки восстановить плазму, а также обеспечивает правильное функционирование кровеносной системы в организме человека. Витамин В12 так же немного меняет состав крови и в результате меняется ее запах, благодаря такой перемене в организме, кровь становится не интересной для вредителей. Ученые настоятельно рекомендуют принимать целый комплекс витаминов и минералов. Также не стоит забывать о фруктах и овощах, в которых содержится то, что необходимо организму. Если следить за здоровьем и правильно питаться - человек будет защищен от недугов.