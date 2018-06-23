Антициклон – благодатная среда для больших белых акул, считают океанографы

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Недавние открытия ученых Университета Вашингтона и Океанографического института Вудс-Хола позволили узнать много интересного из жизни больших белых акул. Выяснилось, что антициклоны – благодатная среда для этих морских обитателей.

Почему так происходит, ученым доподлинно неизвестно, но было выдвинуто несколько версий. Как известно, теплые вихри занимают около трети всей площади океанов. При воздействии антициклонов на океанскую поверхность, богатый пропитанием слой воды выносится со дна, оставляя там, так называемую «океанскую пустыню». Тогда, как циклон действует противоположным образом. Тем не менее, акулы больше предпочитают находиться в скудной пропитанием, но теплой «пустыне», чем оставаться в холодном циклоне.

Ученые считают, что теплокровность акул требует большего нахождения в антициклонах. А для поддержания нужной температуры тела и экономной энергозатраты, большие белые акулы кружатся по часовой стрелке в теплых вихрях.