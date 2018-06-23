Учёные рассказали, почему человечество никогда не встретится с инопланетянами

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Исследователи из Британии развеяли все мифы о НЛО. Согласно науке, в нашей Галактике Млечный Путь разумной жизни не существует, а современные технологии «заглянуть» вглубь Вселенной попросту не могут.

Андерс Сандберг из Оксфорда сообщает, что жизнь во Вселенной возникает очень редко и в космических масштабах исчезает очень быстро. Но подобные объяснения часто неточные и нереалистичны.

Учёные рассказали, что больше полувека назад астроном из США Фрэнк Дрейк постарался оценить шансы на обнаружение внеземного разума. Он разработал формулу, по которой можно высчитать, сколько в Галактике цивилизаций и с кем возможен контакт.

По формуле Дрейка, шансы внеземной жизни очень высоки. Но исследователи задаются вопросом, если цивилизаций много, то почему человечество никогда не видело инопланетян. Стоит понимать, что речь идёт не о точке в небе, которую какой-то уфолог спутал с НЛО, и не о рассказах пожилого деревенского жителя, а о реальной науке.

В итоге, получается парадокс. Самое популярное его объяснение – Земля уникальна. Некоторые учёные уверены, что человек никогда не встретится с пришельцами из-за быстротечности, о которой говорили ещё античные. То есть жизнь быстротечна, возникая и исчезая в короткие сроки.

Сейчас же британские учёные подсчитали, что Млечный Путь лишён разумной жизни в 30% всех случаев, высчитанных по уравнению Дрейка. Скорее всего, человечество – это единственные разумные существа во всей Галактике, хотя или в прошлом или в будущем подобные животные с интеллектом и могут существовать.