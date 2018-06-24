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Уфологи уверены, что плавающий остров в Аргентине - это НЛО

Сегодня, 00:30

Что-то необъяснимое охлаждает воду и делает дно невероятно прочным.

Уфологи решились провести экспедицию на плавающий остров в Аргентине. Специалисты уверены, что необычный объект - это НЛО. Его фигурная и правильная форма настораживает специалистов по геологии. Даже если это остров, непонятно, как он плавает над водой, которая к слову необычайно холодная. Этот кусок суши может оказаться НЛО, так как передвигается объект вокруг одного и того же озера, не меняя траектории. Центральная окружность перемещается и вращается по своей оси.

«Мы совершили нашу первую сухопутную экспедицию с оборудованием, непроходимая растительность и болота оставили нас всего в 800 ярдах от круга полностью истощенными. Мы организовали вторую экспедицию. После 8 часов прогулок по разным тропинкам мы все же добрались до места», - вспоминают специалисты.

Вода была невероятно чистой, холодной. Такой феномен не характерен для местных водоемов.

«Дно твердое в отличие от топких болот, окружающих его. Центральная часть плавает, мы не знаем над чем ... но она плавает», - обеспокоены геологи.

В следующей экспедиции планируют задействовать дроны, акваланги, спецтехнику. Для исследования будут приглашены: биологи, уфологи, геологи и прочие ученые. Это конкретное и неопровержимое странное явление, расположенное в недоступном месте, до которого еще никогда не доходили люди.

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