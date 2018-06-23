Учёные: Метеориты могут уничтожить целые города на Земле

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Человечество успело снять не один фильм, в котором жизни на Земле угрожает падение космического тела. Учёные считают, что подобные страхи небезосновательны, и планете необходима надёжная защита.

Специалисты из Национального совета по науке и технике США опубликовали отчёт, в котором говорится о том, что метеориты представляют большую угрозу, чем многие считают. Из-за этого они предлагают начать разработки специальной защиты, которая поможет уберечь города от разрушения. Учёные отмечают, что сложно отследить траекторию передвижения всех метеоритов, находящихся рядом с Землёй. Кроме этого, небольшие космические тела иногда невозможно обнаружить до их падения, что доказывается случаем в Челябинске.

Эксперты считают, что если бы Тунгусский метеорит упал на современный Нью-Йорк, то город был бы полностью уничтожен, но даже будь он меньших размеров, то имел бы возможность разрушить целые населённые пункты.

Учёные предлагают усовершенствовать технологии отслеживания пути и размеров метеоритов, а также сами телескопы, занимающиеся их поиском. Кроме этого необходима система по отклонению космических тел от Земли.