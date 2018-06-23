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Учёные описали механизм распространения гриппа А

Сегодня, 09:33

По словам специалистов из Пенсильванского университета, это может помочь в дальнейшем при разработке противовирусной терапии.

 Данные, опубликованные в Nature Communications, гласят, что при распространении инфекция захватывает белки в организме, чтобы срастить их с вирусной РНК и заблокировать взаимодействие. Одновременно с этим происходит замедление копирования гриппа А. В случае заражения данным вирусом некоторые другие гены сращиваются уже меньше.

Ведущий автор Кристин В. Линч отметила, что вирус гриппа А – очень распространённая инфекция. От неё в мире умирает ежегодно не менее полумиллиона человек. Потому описать влияние инфекции на организм очень важно. Это помогло выявить механизм уязвимостей тела, которыми вирус пользовался. Чтобы предотвратить некорректное сращивание генов, следует поддерживать баланс между вирусными РНК.

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