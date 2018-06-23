Вчера, 23:15

Ученые смогли описать физический процесс научными фактами.

Специалисты из Кембриджского университета озадачились вопросом надоедливого и раздражающего звука от капания воды из крана. Ученые обнаружили, как именно генерируется шум капли воды, попадающей в контейнер, заполненный жидкостью, также названа причина появления раздражающего звука падающей капли воды. Предположительно, звук не исходит от воздействия жидкости на жидкость.

«Всплеск, мгновенная полость, образованная ударом, и струя воды, стреляющая вверх, все это «эффективно молчит», - сказали исследователи.

Вместо этого источником шума является небольшой воздушный пузырь, который образуется в нижней части полости. Захваченный пузырь после этого действует, «как поршень», принуждая воду издавать звук.

«Используя высокоскоростные камеры и высокочувствительные микрофоны, мы впервые смогли непосредственно наблюдать колебания воздушного пузыря, показывая, что воздушный пузырь является ключевым драйвером как для подводного звука, так и для отличительного воздушного звука», - рассказали эксперты.

В итоге исследований названа причина появления раздражающего звука падающей капли воды. Результаты исследования опубликованы в журнале «Научные доклады». Ученые говорят, что они были мотивированы любопытством, но добавили, что результаты могут быть использованы для измерения осадков или улучшения звука для капель воды в фильмах и видеоиграх.