Ученые смогли описать физический процесс научными фактами.
Специалисты из Кембриджского университета озадачились вопросом надоедливого и раздражающего звука от капания воды из крана. Ученые обнаружили, как именно генерируется шум капли воды, попадающей в контейнер, заполненный жидкостью, также названа причина появления раздражающего звука падающей капли воды. Предположительно, звук не исходит от воздействия жидкости на жидкость.
Вместо этого источником шума является небольшой воздушный пузырь, который образуется в нижней части полости. Захваченный пузырь после этого действует, «как поршень», принуждая воду издавать звук.
В итоге исследований названа причина появления раздражающего звука падающей капли воды. Результаты исследования опубликованы в журнале «Научные доклады». Ученые говорят, что они были мотивированы любопытством, но добавили, что результаты могут быть использованы для измерения осадков или улучшения звука для капель воды в фильмах и видеоиграх.