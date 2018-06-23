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Учёные объяснили феномен пролетевшего над Воронежем НЛО

Сегодня, 08:09

Этот объект, который пролетел над всей Центральной Россией, до сих пор не перестают обсуждать. Многие жители уверены в инопланетном следе, некоторые заявляют о метеорите. Сейчас же появились альтернативные версии.

Владимир Расхожев, заведующий лабораторией физического факультета ВГУ, заявляет, что он увидел на опубликованном ролике космический мусор. Он мог быть обычной гайкой со спутника, которой вошла в атмосферу и сгорела там. След казался таким большим из-за высокой скорости движения, а соответственно и из-за трения.

Другие же учёные из кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета объяснили феномен пролетевшего НЛО тоже космическим мусором. Доцент Лиана Леонова считает, что именно он постоянно попадает в атмосферу нашей планеты. Речь идёт о сотнях тонн. Только не всегда удаётся его увидеть, но ситуация в небе над Воронежем стала скорей исключением. Многие люди спят по ночам, поэтому попросту не замечают данных феноменов.

Доктор физико-математических наук, говоря о феномене воронежского НЛО, отметила, что болиды и метеориты – одно и то же. Однако первый полностью сгорает в атмосфере, показывая яркую вспышку. Если камень будет крупный, то при вхождении в атмосферу образуется ударная волна, которая даже выбивает стёкла в домах в регионе, над которым пролетает болид.

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