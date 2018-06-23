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Ученые: Морщины на лице могут означать серьёзные проблемы со здоровьем

Сегодня, 07:27

Ученые выяснили, что на появление морщин на лице влияет не только возраст, но и ожирение печени. Люди с больной печенью больше подвержены возникновению морщин.

Ученые из университета Вирджинии в США после проведения нескольких экспериментов рассказали, что обычно печень регулирует содержание ламина - белка, который контролирует содержание жира в организме. Морщины на лице могут означать серьёзные проблемы со здоровьем, посколько часто появляются из-за неполадок в работе печени.

По степени старения печени белок утрачивает свою способность и преобразуется в жировые клетки. Ученые выдвинули гипотезу, что при восполнении недостающего белка морщины у человека могут появиться немного позже. Однако пока не нашли ту технологию, которая могла бы транспортировать ламин в печень.

На данный момент, чтобы сохранить печень в здоровом виде, нужно отказаться от искусственных добавок, контролировать употребление молока и сахара. Рекомендуется употреблять авокадо, яблоки и грейпфруты, которые содержат много полезных веществ, необходимых для здоровья печени.

Ранее сообщалось о том, что людей с морщинами вокруг глаз считают более искренними и эмоциональными. Люди с небольшими косметическими недостатками на лице притягивают и располагают к себе, как выяснили психологи.

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