Сегодня, 21:58

Фото сверхъестественного явления выглядит довольно пугающе. Игнорировать налеты инопланетных существ становится все труднее.

Жители Турции выложили в сеть сверхъестественное космическое явление. Очевидцы сняли на видео, как над Турцией появился гигантский огненный портал, который не на шутку напугал люде за камерой. На кадрах видно, как на ночном небе светятся и перемещаются по воздушному пространству два НЛО. При приближении зума становятся хорошо видны очертания «летающих тарелок».

Затем, ближе к рассвету в небе над Турцией появляется нечто ужасающее и потрясающее одновременно, нечто, напоминающее огромный огненный портал. Быть может это портал во внеземные цивилизации, пройдя сквозь который можно встретиться с настоящими пришельцами. Или же, это может быть секретная разработка пришельцев, которая нацелена на уничтожение нашей цивилизации. Во всяком случае, уфологи предполагают множество вариантов, но факт один – отрицать существование инопланетян становится все сложнее.

Эксперты утверждают, что запечатленное паранормальное явление никакой не астрономический спутник, или оптическая иллюзия. Нельзя сказать, что это какой-то дух, призрак, падший ангел или даже джин, как любят утверждать сторонники западной культуры. Это самое настоящее НЛО, которое все чаще напоминает о себе, и, быть может, подготавливая порабощение всего земного.

Так или иначе, существуют миллионы галактик и миллиарды планет, поэтому утверждать тот факт, что только на одной планете Земля есть жизнь – достаточно глупо. Невозможно игнорировать тот факт, что с нами сосуществуют космические цивилизации инопланетян, в особенности, когда есть достаточно большое количество подобных необъяснимых явлений.